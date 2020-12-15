Представители клуба «Чингиз» стали победителями и призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе

По его информации, Алихан Полонкоев и Ислам Газиков стали победителями турнира в категориях до 29 кг и 62 кг соответственно, а Ибрагим Барахоев удостоился серебряной награды в весе до 48 кг.

Победители и призер турнира тренируются под руководством Башира Газикова, Рамазана Галаева и Адама Чербижева.

Отметим, что Всероссийский турнир по вольной борьбе проходил в Ставрополе 12-13 декабря. В состязаниях приняли участие юные спортсмены из регионов СКФО и других субъектов России. Ингушетию на данных соревнованиях представляли борцы из клуба «Чингиз».