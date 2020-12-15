Борьба

Представители клуба «Чингиз» стали победителями и призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе

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Два «золота» и «серебро» завоевали представители клуба «Чингиз» на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди юношей 2005-2006 и 2007-2009 годов рождения, который проходил накануне в столице Ставропольского края. Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель клуба Джабраил Барахоев.

По его информации, Алихан Полонкоев и Ислам Газиков стали победителями турнира в категориях до 29 кг и 62 кг соответственно, а Ибрагим Барахоев удостоился серебряной награды в весе до 48 кг.

Победители и призер турнира тренируются под руководством Башира Газикова, Рамазана Галаева и Адама Чербижева.

Отметим, что Всероссийский турнир по вольной борьбе проходил в Ставрополе 12-13 декабря. В состязаниях приняли участие юные спортсмены из регионов СКФО и других субъектов России. Ингушетию на данных соревнованиях представляли борцы из клуба «Чингиз».

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