Представители клуба «Чингиз» стали чемпионами всероссийских соревнований по вольной борьбе

По его информации, Ахмед Галаев боролся в весе до 44 кг, Исмаил Ханиев выступал в категории до 52 кг.

Отметим, что Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти князя Александра Невского стартовали 5 декабря и завершатся сегодня, 8 декабря.

Для участия в состязаниях в Смоленск съехались более 600 спортсменов из разных регионов страны. Примечательно, что данный турнир входит в систему отбора спортсменов в состав сборной команды России по вольной борьбе на следующий год.