Представители КБР и КЧР приняли участие в митинге, посвященном 76-летию депортации ингушей в Назрани

«Позвольте выразить слова искреннего сочувствия и поддержки от братских народов Кабардино-Балкарии. Горечь депортации с ингушским народом разделили многие народы бывшего СССР — это наша общая историческая память и общая боль. Мы должны быть нацелены на духовно-нравственное воспитание нашей молодежи, социально-экономическое развитие республики в составе нашей большой родины России», — цитирует ТАСС замминистра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Джамбулата Гергокова.

Напомним, что вместе с ингушами и другими народами, в период в 1943-1944 годы были сосланы также балкарцы и карачаевцы.

После митинга собравшиеся прочли коллективную молитву за всех пострадавших и погибших за годы ссылки. Чтение молитв по погибшим, раздача малоимущим жертвенного мяса, экспозиции, театральные постановки в домах культуры региона и другие мероприятия, посвященные памяти жертв депортации, проходят во всех населенных пунктах республики.

«Сегодня мы провели благотворительную акцию и раздали почти 600 семьям продуктовые наборы, состоящие из муки, сахара, риса, подсолнечного масла и чая. Акция проведена на внебюджетные средства», — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Назрановского района республики.

Подобные акции с раздачей продуктовых наборов, мяса проходит во всех четырех районах региона. Помощь оказывается многодетным и малоимущим семьям.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1991 году был приняты закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».