Представители Ингушского регионального отделения «Деловой России» встретились с нестеровскими предпринимателями

Участники мероприятия обсудили основные аспекты действующего законодательства по применению контроль-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с населением, а также принципы торговли товарами, подпадающими под обязательную маркировку.

Встреча прошла в позитивном ключе. Каждый присутствующий смог задать насущные вопросы и получить подробные ответы от специалистов по контрольно-кассовой технике и системе маркировки товара, а также от представителей налоговой службы.