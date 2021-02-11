Представители Ингушского регионального отделения «Деловой России» встретились с нестеровскими предпринимателями
В Доме культуры сельского поселения Нестеровское состоялась встреча представителей Ингушского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» с индивидуальными предпринимателями, сообщил газете «Ингушетия» директор культурного учреждения Юсуп Евлоев.
Участники мероприятия обсудили основные аспекты действующего законодательства по применению контроль-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с населением, а также принципы торговли товарами, подпадающими под обязательную маркировку.
Встреча прошла в позитивном ключе. Каждый присутствующий смог задать насущные вопросы и получить подробные ответы от специалистов по контрольно-кассовой технике и системе маркировки товара, а также от представителей налоговой службы.