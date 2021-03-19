Представители Ингушетии приняли участие в «Крымской весне»

В столице к делегации присоединились ингушские студенты и сотрудники Постпредства при Президенте России.

«Этот день вызывает особые чувства у ингушей, ведь в прошлом году Ингушетия праздновала 250 лет с момента добровольного вхождения Ингушетии в состав России», — поделился своими впечатлениями один из сотрудников Постпредства.

По словам участников, особенное место в программе заняло выступление Президента РФ Владимира Путина, которое пробудило во всех присутствующих единство.

«Мы единая, большая, мощная сила, потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником! Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России», — обратился к публике Владимир Путин.

Ранее глава государства отмечал, что будет и в дальнейшем поддерживать проведение фестивалей на территории Республики Крым и Севастополя.

«Фестиваль — это очень здорово, сохранение памяти нашего народа. Без всякого сомнения, будем и далее поддерживать эти идеи», — сказал Путин.

Президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.

В рамках фестиваля «Крымская весна» в концертном зале «Лужники» в Москве состоятся праздничный гала-концерт.

«Концерт прошёл в тёплой и дружеской атмосфере, очень понравился ребятам, ведь в этот вечер на сцене выступили звезды российской эстрады — Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, «2Маши» и многие другие», — поделились с газетой своими эмоциями от концерта молодые представители ингушской делегации.

Кроме концерта, в рамках празднования годовщины воссоединения России и Крыма жители и гости Москвы смогли стать участниками театрализованных представлений, в том числе интерактивных, творческих занятий, мастер-классов. На фестивальных площадках можно было пообщаться с представителями Минкурортов Крыма, отелей, принимающих компаний, а также получить красочные буклеты о туристических возможностях полуострова, узнать ответы на все волнующие вопросы об отдыхе. Кроме того, здесь можно приобрести продукты и сувениры из Крыма, попробовать блюда, приготовленные по любимым рецептам жителей полуострова.

«Мы с удовольствием принимаем участие в фестивале. Москва и Крым всегда были и есть одной сплоченной семьей. Поэтому сейчас, в дни 7-летия воссоединения, крымчане приехали в гости с подарками и сувенирами. Ждем всех на отдых в солнечном и гостеприимном Крыму!» — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Праздничные мероприятия продлятся до 22 марта. Фестивальные мероприятия будут проходить на площадях Революции, Манежной, Тверской и Пушкинской, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке, на Школьной улице, Тверском (две площадки), Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах. Также некоторые события запланированы в парках «Зарядье» и Горького.

В рамках фестиваля будут организованы выступления творческих коллективов и пройдут 24 уличные игры. На Тверской улице гости смогут увидеть реконструкцию исторических событий, попробовать блюда черноморской кухни, принять участие более чем в 70 мастер-классах.

Крым и Севастополь отмечают седьмую годовщину вхождения в состав России. В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого Крым стал частью РФ. В регионах объявлен официальный выходной, по случаю праздника проходят торжественные мероприятия и вечером состоятся концерты.