Представители Ингушетии примут участие в этнокультурном форуме «Живые традиции»

Крупное культурное мероприятие пройдет со 2 по 4 сентября в Махачкале. Его организатор — Министерство культуры Республики Дагестан при поддержке Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

В работе форума будут представлены выставка самодеятельных художников «Этнотрадиции. Настоящее и будущее», мастер-классы художников, конференция «Культурные традиции народов России в духовно-нравственном воспитании молодежи», концерт фольклорных групп Дагестана.