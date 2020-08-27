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Представители Ингушетии примут участие в этнокультурном форуме «Живые традиции»

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Республиканский дом народного творчества Ингушетии примет участие в межрегиональном этнокультурном форуме «Живые традиции», сообщила пресс-служба учреждения.

Крупное культурное мероприятие пройдет со 2 по 4 сентября в Махачкале. Его организатор — Министерство культуры Республики Дагестан при поддержке Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

В работе форума будут представлены выставка самодеятельных художников «Этнотрадиции. Настоящее и будущее», мастер-классы художников, конференция «Культурные традиции народов России в духовно-нравственном воспитании молодежи», концерт фольклорных групп Дагестана.

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