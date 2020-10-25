Конкурс

Представители движения «Достояние Вайнахов» призвали соотечественников принять участие в конкурсе «Проба пера»

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Руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков встретился с представителями Межрегионального общественного движения «Достояние Вайнахов».

В ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся развития ингушского языка. Участники договорились провести обсуждение этой темы с конкретными предложениями на площадке Общественной палаты республики, сообщили «Ингушетии» в Миннаце.

Собеседник издания отметил, что, обсуждая сегодняшнее положение ингушского языка, вызывающее беспокойство, собравшиеся сошлись во мнении, что помимо государственных мер поддержки важно, чтобы язык прививался с детства в семье. Так, была озвучена идея о создании обучающего мультфильма.

Кроме этого Волков рассказал членам общественникам о проводимом в регионе первом конкурсе для начинающих журналистов республики «Проба пера», в рамках которого как раз предусмотрена отдельная номинация для пишущих на родном языке — «Лучшая работа на ингушском языке»

Подобная инициатива была охотно поддержана. Учитывая заявленные темы, конкурс станет хорошей площадкой для обсуждения актуальных вопросов религиозного образования, истории и культуры религии, возрождения духовных ценностей, воспитания молодежи, проблем сохранения, развития и изучения ингушского языка.

Представители движения «Достояние Вайнахов» призвали ингушских журналистов, да и вообще пишущих представителей народа, проживающих и за пределами родины тоже, принять участие в конкурсе в целях повышения среди населения уровня национального самосознания, приобщения их к изучению родного языка и ценностей Ислама.

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