Представители администрации Сунженского района Ингушетии проверили готовность учреждений культуры к Новому году

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Конкурсная комиссия конкурса, объявленного в начале декабря, на приз главы Сунженского района между учреждениями культуры на праздничную подготовку и оформление к Новому году, начала свою работу.

Участие в конкурсе принимают все учреждения, расположенные на территории района, и в связи с этим свою работу начала комиссия во главе с начальником социального отдела администрации Сунженского района И. Гулиевым. Первым пунктом посещения на предмет оценки стал Дом культуры сельского поселения Алкун. Далее комиссия побывала в учреждениях культуры сельских поселений Мужичи, Галашки, Алхасты и Нестеровское.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, сотрудники домов культуры ответственно отнеслись к подготовке, что отметили все участники комиссии. В свою очередь инспекция продолжит посещать остальные учреждения Сунженского района.

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