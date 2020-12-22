Представители администрации Сунженского района Ингушетии проверили готовность учреждений культуры к Новому году

Участие в конкурсе принимают все учреждения, расположенные на территории района, и в связи с этим свою работу начала комиссия во главе с начальником социального отдела администрации Сунженского района И. Гулиевым. Первым пунктом посещения на предмет оценки стал Дом культуры сельского поселения Алкун. Далее комиссия побывала в учреждениях культуры сельских поселений Мужичи, Галашки, Алхасты и Нестеровское.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, сотрудники домов культуры ответственно отнеслись к подготовке, что отметили все участники комиссии. В свою очередь инспекция продолжит посещать остальные учреждения Сунженского района.