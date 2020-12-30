Новогодний праздник

Представители администрации Сунженского района Ингушетии подарили новогодние подарки детям

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Представители Сунженской районной администрации подарили новогодние подарки детям и воспитанникам Троицкого дома-интерната.
 

Специалисты социального отдела администрации Сунженского района совместно с коллективом районного Дворца культуры в канун Нового года посетили Троицкий детский дом-интернат. Гости поздравили сотрудников учреждения с наступающим праздником и вручили подарки для их воспитанников от главы района.

Также по традиции представители районной администрации, сообщила её пресс-служба, вместе с сотрудниками РДК, переодевшимися в сказочных героев — Деда Мороза и Снегурочку, посетили на дому несколько многодетных и малоимущих семей, чтобы поздравить детей и вручить им новогодние подарки.

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