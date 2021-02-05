Встреча

Представители администрации Назрановского района Ингушетии обсудили с жителями сёл Кантышево и Долаково насущные вопросы

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В Доме культуры сельского поселения Кантышево по инициативе Назрановского районного совета депутатов состоялась встреча представителей администрации района с жителями сельских поселений Кантышево и Долаково.

Участники мероприятия обсудили меры по недопущению втягивания молодежи в экстремистские и террористические организации, по недопущению распространения психотропных и наркотических препаратов.

Во встрече приняли участие представители республиканского наркологического диспансера, ОМВД Назрановского района, Управления образования Назрановского района, Управления наркоконтроля по Ингушетии, а также главный нарколог республики, духовенство и старейшины. Мероприятие проходило в формате дискуссии.

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