Представители администрации Назрановского района Ингушетии обсудили с жителями сёл Кантышево и Долаково насущные вопросы

Участники мероприятия обсудили меры по недопущению втягивания молодежи в экстремистские и террористические организации, по недопущению распространения психотропных и наркотических препаратов.

Во встрече приняли участие представители республиканского наркологического диспансера, ОМВД Назрановского района, Управления образования Назрановского района, Управления наркоконтроля по Ингушетии, а также главный нарколог республики, духовенство и старейшины. Мероприятие проходило в формате дискуссии.