Представителей здравоохранения Ингушетии приглашают на масштабный онлайн-концерт, посвященный Дню медицинского работника

В этот вечер в едином виртуальном пространстве прямой трансляции на телеканале «Доктор» соберутся все, для кого этот день является значимым праздником: Александр Ревва, «Би-2», Влад Топалов, Рената Литвинова, Леонид Барац, Алексей Кортнев, Денис Клявер, Александр Скляр, Вячеслав Разбегаев, Сергей Жуков, Ирина Безрукова, хор Сретенского монастыря, группа «Сегодня ночью», Митя Фомин, Сергей Трофимов, Даниил Спиваковский, Антон Лаврентьев, Согдиана, Татьяна Шаповаленко, TherrMaitz, Вера Полозкова, ВИА «Синяя птица», Дмитрий Пермяков, Jukebox, Тутта Ларсен, Илья Рубинштейн, Оскар Кучера, Лиджи Горяев, Вахтанг, Михаил Полицеймако, Александр Иванов с группой «Рондо» и многие другие.

Кроме выступлений известных музыкантов, популярных актеров и телевизионных ведущих, зрителей ждут прямые включения с известными представителями профессии и живое общение в открытом чате. В прямой эфир выйдут московские медики: Лысенко Марьяна Анатольевна (главный врач ГКБ № 52); Морозов Сергей Павлович (профессор, директор ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ); Никонов Евгений Леонидович (начальник Управления делами и координации деятельности ДЗМ, зав. кафедрой гастроэнтерологии РНИМУ имени Пирогова); Проценко Денис Николаевич (главный врач Городской клинической больницы № 40«, к. м. н.); Рошаль Леонид Михайлович (детский доктор мира, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии); Свет Алексей Викторович (главный врач Первой городской больницы имени Пирогова, к. м. н.) и другие.

«Мы очень ждем в нашем праздничном эфире врачей, средний и младший медицинский персонал, профессуру и преподавателей, администраторов, инженеров оборудования и зданий, сотрудников отдела кадров, IT, бухгалтерии, хозяйственной службы, экономистов, методистов, водителей, волонтеров и вообще всех, сопричастных к медицине», — заявили организаторы онлайн-концерта.

Присоединиться к прямой трансляции можно на канале «Доктор» в воскресенье, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.