Представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Бекхан Оздоев успешно выступил на Кубке министра обороны РФ в Кызыле

Оздоев уверенно провел три схватки. В финале ингушский спортсмен одолел борца из Новосибирска Мурада Малинкаева. Поединок завершился со счетом 10:0, Бекхан Оздоев победил досрочно техническими действиями.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, на соревнованиях в Кызыле вместе со своим воспитанником присутствовал его тренер Султан Яндиев, который, как всегда, оказывал всестороннюю поддержку и заряжал спортсмена на победу.