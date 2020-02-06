Бокс

Представитель клуба «Чингиз» Ибрагим Торкоев завоевал путевку на первенство России по боксу

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Боксер-любитель Ибрагим Торкоев (56 кг), представляющий спортивный клуб «Чингиз», вышел в финал первенства ОГФСО «Юность России» среди юниоров 17-18 лет, которое в эти дни проходит в станице Суворовской Ставропольского края.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба, Ибрагим успешно дошел до финала. В главном поединке, который состоится сегодня, 6 февраля, ему предстоит сразиться с боксером из Чечни Ильбеком Куразовым.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что вне зависимости от исхода боя ингушский атлет получит путевку на первенство России, которое стартует в Краснодаре 21 февраля.

Напомним, что Ибрагим Торкоев тренируется под руководством Або Дорсигова, Гирихана Мальсагова и Магомеда Погорова.

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