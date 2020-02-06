Представитель клуба «Чингиз» Ибрагим Торкоев завоевал путевку на первенство России по боксу
Боксер-любитель Ибрагим Торкоев (56 кг), представляющий спортивный клуб «Чингиз», вышел в финал первенства ОГФСО «Юность России» среди юниоров 17-18 лет, которое в эти дни проходит в станице Суворовской Ставропольского края.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба, Ибрагим успешно дошел до финала. В главном поединке, который состоится сегодня, 6 февраля, ему предстоит сразиться с боксером из Чечни Ильбеком Куразовым.
Представитель пресс-службы подчеркнул, что вне зависимости от исхода боя ингушский атлет получит путевку на первенство России, которое стартует в Краснодаре 21 февраля.
Напомним, что Ибрагим Торкоев тренируется под руководством Або Дорсигова, Гирихана Мальсагова и Магомеда Погорова.