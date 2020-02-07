Бокс

Представитель клуба «Чингиз» Ибрагим Торкоев стал призером первенства «Юность России»

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Серебряную медаль первенства ОГФСО «Юность России» по боксу среди юниоров 17-18 лет завоевал представитель спортклуба «Чингиз» Ибрагим Торкоев, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, ингушский боксер успешно дошел до финала, но в главном поединке все же уступил атлету из Чечни Ильбеку Куразову.

Несмотря на не совсем благоприятный для нашего спортсмена исход финального поединка, он все же вошел в число обладателей путевок на первенство России, которое стартует в Краснодаре 21 февраля.

Напомним, что Ибрагим Торкоев выступает в весовой категории до 56 кг. Тренируется боксер под руководством Або Дорсигова, Гирихана Мальсагова и Магомеда Погорова.

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