Представитель клуба «Чингиз» Абу-Муслим Парчиев проводит сбор в Италии
Воспитанник спортивного клуба «Чингиз» Абу-Муслим Парчиев в составе мужской сборной страны принимает участие в учебно-тренировочном сборе по дзюдо в Италии, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.
«Абу-Муслим Парчиев в составе сборной России проводит сбор в Италии», — сказал он.
«7 января дзюдоист отправится в Австрию, где продолжит подготовку в рамках международного учебно-тренировочного сбора», — добавил Барахоев.
Тренируется спортсмен под руководством Алихана Парчиева.