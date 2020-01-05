Представитель клуба «Чингиз» Абу-Муслим Парчиев проводит сбор в Италии

«Абу-Муслим Парчиев в составе сборной России проводит сбор в Италии», — сказал он.

«7 января дзюдоист отправится в Австрию, где продолжит подготовку в рамках международного учебно-тренировочного сбора», — добавил Барахоев.

Тренируется спортсмен под руководством Алихана Парчиева.