Дзюдо

Представитель клуба «Чингиз» Абу-Муслим Парчиев проводит сбор в Италии

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Абу-Муслим Парчиев

Воспитанник спортивного клуба «Чингиз» Абу-Муслим Парчиев в составе мужской сборной страны принимает участие в учебно-тренировочном сборе по дзюдо в Италии, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.

«Абу-Муслим Парчиев в составе сборной России проводит сбор в Италии», — сказал он.

«7 января дзюдоист отправится в Австрию, где продолжит подготовку в рамках международного учебно-тренировочного сбора», — добавил Барахоев.

Тренируется спортсмен под руководством Алихана Парчиева.

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