Дзюдо

Представитель Ингушетии в УФО Куреш Аушев поздравил военнослужащего Мубарака Озиева с победой на турнире по дзюдо

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Полномочный представитель Республики Ингушетия в Уральском федеральном округе Куреш Аушев посетил воинскую часть Росгвардии в Екатеринбурге.

Как отметили в постпредстве Ингушетии, он поздравил военнослужащего из Ингушетии Мубарака Озиева с победой на чемпионате Уральского федерального округа по дзюдо. Теперь он будет представлять регион на чемпионате России.

Куреш Аушев пожелал Мубараку Озиеву удачи на предстоящих соревнованиях. Кроме этого полпред пообщался с ребятами с Северного Кавказа, проходящими службу в этой части, о любви к родине, ответственности и долге.

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