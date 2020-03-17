Представитель Ингушетии в УФО Куреш Аушев поздравил военнослужащего Мубарака Озиева с победой на турнире по дзюдо

Как отметили в постпредстве Ингушетии, он поздравил военнослужащего из Ингушетии Мубарака Озиева с победой на чемпионате Уральского федерального округа по дзюдо. Теперь он будет представлять регион на чемпионате России.

Куреш Аушев пожелал Мубараку Озиеву удачи на предстоящих соревнованиях. Кроме этого полпред пообщался с ребятами с Северного Кавказа, проходящими службу в этой части, о любви к родине, ответственности и долге.