Религия

Представитель Ингушетии Магомед Харсиев принимает участие в международном исламском форуме в Татарстане

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В Татарстане проходит II Международный форум «Богословское наследие мусульман России». Ингушетию на мероприятии представляет начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Магомед Харсиев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, на форуме в формате пленарного и секционных заседаний будут озвучены свыше ста научных докладов, в рамках которых обсудят широкий спектр актуальных вопросов.

«Магомед Харсиев выступил с приветственным словом к делегатам, в котором выразил благодарность руководству Болгарской Исламской Академии за сотрудничество и отметил важность данного форума для развития исламского богословия в России», — сказал собеседник.

По его словам, также Харсиев встретился с директором издательского дома «Хузур ТВ» Ришатом Хамидулиным.

«На встрече обсуждались вопросы обмена опытом и идеями в создании телепередач, направленных на духовно-нравственное воспитание», — добавили в Миннаце.

Отметим, что основная задача данного форума — объединение усилий ученых и экспертов, общественных и религиозных деятелей по обсуждению и решению актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России.

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