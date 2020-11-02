Теннис

Представитель центра «Доступная среда» в Ингушетии стал победителем турнира по теннису среди незрячих

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Житель республики Алисхан Ганиев включен в состав национальной сборной страны за победу на чемпионате России по теннису-Шоудаун среди незрячих в Московской области.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе национальной библиотеки региона.

«С 25 октября по 2 ноября в городе Раменское Московской области состоялся чемпионат России по теннису-Шоудаун среди незрячих, в котором принимали участие сотрудники центра «Доступная среда» Национальной библиотеки Ингушетии, инвалид первой группы Алисхан Ганиев и Халит Сагов, который оказывал социальное сопровождение», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что на состязаниях встретились более 100 мужчин и женщин из различных регионов страны.

Республику Ингушетия представляли спортсмены Алисхан Ганиев, Хусен Плиев, Алихан Хамхоев под руководством тренера Мовсара Дугиева. В личном первенстве Ганиев обыграл своих соперников в более 13 играх и попал в национальную сборную России.

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