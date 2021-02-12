Председателю Комитета по туризму Ингушетии была объявлена благодарность

В свою очередь Беслан Мизиев отметил важность спортивного туризма как драйвера успешного брендирования территорий. Об этом, по его словам, свидетельствуют массовые марафоны, забеги, велопробег, которые провёл в течение прошлого года Комитет по туризму.

Традиция мероприятий, направленных на укрепление силы воли, тела, духа и повышение узнаваемости туристического бренда Ингушетии, будет продолжена.