Благодарность

Председателю Комитета по туризму Ингушетии была объявлена благодарность

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На коллегии Минспорта Ингушетии председателю Комитета по туризму республики была объявлена благодарность за содействие в проведении спортивных мероприятий.

В свою очередь Беслан Мизиев отметил важность спортивного туризма как драйвера успешного брендирования территорий. Об этом, по его словам, свидетельствуют массовые марафоны, забеги, велопробег, которые провёл в течение прошлого года Комитет по туризму.

Традиция мероприятий, направленных на укрепление силы воли, тела, духа и повышение узнаваемости туристического бренда Ингушетии, будет продолжена.

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