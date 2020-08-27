Визит

Председатель РТДС пригласил мэра турецкого Стамбула посетить курорт «Армхи» в Ингушетии

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Мэр турецкого города Стамбул – Экрем Имамоглу (слева), Председатель Российско-Турецкого делового совета Ахмет Магомедович Паланкоев

Председатель Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев в рамках делового визита в Турцию провел встречу с мэром города Стамбул Экремом Имамоглу и пригласил его посетить горный курорт «Армхи» в Ингушетии.

Паланкоев и Имамоглу обсудили вопросы увеличения деловой активности регионов России и Турции. В качестве примера он привел значительно увеличившийся интерес предпринимателей Ингушетии к выстраиванию деловых связей с представителями стамбульского бизнеса. Республике есть, что предложить турецким партнерам, это, прежде всего, сегмент экологически чистых продуктов питания, которые завоевывают популярность во всём мире, в том числе и в Турции, сообщил газете «Ингушетия» заместитель директора РТДС Тимур Кайыран.

По его словам, в свою очередь турецкие предприниматели активно ищут надежные и долгосрочные контакты в российских регионах. Примером могут служить торговые сделки по приобретению древесины и сельскохозяйственной продукции животного происхождения из горных районов Ингушетии. Республике необходим опыт и партнерские отношения в индустрии гостеприимства, которая развита в Турции.

«Ахмет Паланкоев пригласил мэра Стамбула Экрема Имамоглу лично или в составе заинтересованных лиц посетить горный курорт «Армхи», который славится не только оздоровительными программами и впечатляющими горными пейзажами, но и богатым, хорошо сохранившимся историческим наследием», — сказал Тимур Кайыран.

По окончанию встречи председатель РТДС и мэр Стамбула обменялись подарками. Имамоглу была подарена картина с изображением уникальных ингушских башен, которые на протяжении многих веков являлись не только местом проживания, но и выполняли оборонительные функции, а также являлись прототипом сетевых коммуникаций.

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