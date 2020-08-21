Председатель РТДС обсудил вопросы сотрудничества с мэром турецкого города Измир

Обсуждались вопросы сотрудничества по различным проектам. В том числе — возможность использования площадки международного центра содействия бизнесу, с целью объединения деловых кругов России и Измира, презентации проекта Viex и компании ОАО «Донуголь» по перспективам реализации продукции этой компании в Турции, сообщил газете «Ингушетия» заместитель директора РТДС Тимур Кайыран.

Также, по его словам, состоялось предварительное обсуждение проекта строительства ледового дворца в городе, поднимались вопросы открытия представительства города Измир на площадке РТДС и поиска решений для повышения деловой активности после пандемии

Мэр Измира Сойер Тунч высказал заинтересованность в развитии отношений и вручил председателю РТДС Паланкоеву памятный подарок с символикой турецкого города.