Председатель РТДС обсудил вопросы сотрудничества с мэром турецкого города Измир
Делегация из России в рамках визита в Турцию, организованного при содействии председателя Российско-Турецкого делового совета Ахмета Паланкоева, провела рабочую встречу в мэрии города Измир.
Обсуждались вопросы сотрудничества по различным проектам. В том числе — возможность использования площадки международного центра содействия бизнесу, с целью объединения деловых кругов России и Измира, презентации проекта Viex и компании ОАО «Донуголь» по перспективам реализации продукции этой компании в Турции, сообщил газете «Ингушетия» заместитель директора РТДС Тимур Кайыран.
Также, по его словам, состоялось предварительное обсуждение проекта строительства ледового дворца в городе, поднимались вопросы открытия представительства города Измир на площадке РТДС и поиска решений для повышения деловой активности после пандемии
Мэр Измира Сойер Тунч высказал заинтересованность в развитии отношений и вручил председателю РТДС Паланкоеву памятный подарок с символикой турецкого города.