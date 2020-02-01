Председатель Общественной палаты Ингушетии ответил на выпады общественника из Северной Осетии в адрес республики

Дзагиев напомнил, что один из старейших представителей Северной Осетии Владимир Лагкуев выступил на заседании совета Общественной палаты России 29 января этого года с откровенными нападками на Ингушетию. Он доказывал, что Конституция республики якобы противоречит Основному закону страны.

«Видимо господин Лагкуев весьма туманно представляет себе действующее законодательство и соотношение федеральных и региональных норм права. Известная статья Конституции Республики Ингушетия предусматривает положение о том, что незаконно отторгнутые территории от нашего региона должны быть возвращены мирными, политическими средствами. Понимаю старого партийного функционера, который, видимо, сегодня печется об удержании исторически принадлежащего ингушскому народу Пригородного района, это является для него болезненной проблемой», — отметил глава Общественной палаты Ингушетии.

По его мнению, выступление Лагкуева демонстрирует еще раз то, что «возраст не всегда является показателем мудрости, более того иногда он показывает маразматический уклон человека».

«Не лишнее напомнить Лагкуеву о том, что существует «Закон о реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991 года, предусматривающий полную реабилитацию всех народов, подвергшихся преступной депортации. И поэтому Конституция Ингушетии полностью соответствует этому важнейшему акту современной России», — подчеркнул Дзагиев.

По его словам, «заботясь» о состоянии дел в Ингушетии, Лагкуев утверждает, что два предыдущих руководителя Зязиков и Евкуров покинули свои должности вследствие наличия таких «недоработок» в Основном законе республики. Такое утверждение престарелого члена Общественной палаты является откровенно надуманным и весьма легкомысленным.

Далее он отмечает, употребляя термин «мы», вероятно, имея в виду руководство Северной Осетии, что были обращения по данной проблеме в Конституционный суд России.

«Действительно, такие попытки были, но они не только не увенчались успехом, а были просто высмеяны юристами Конституционного суда России и представителями Ингушетии», — подчеркнул Дзагиев.

Он напомнил, что в бытность Бирагова, занимавшего тогда должность премьера Северной Осетии, тогдашний министр юстиции выступил в Конституционном суде России, по поводу отмены положения закона Северной Осетии о выборах Президента этой республики. Согласно тому нормативному акту не допускались на выборы представители ингушской национальности, являющиеся гражданами России и вынужденно временно находившимися на территории Ингушетии.

«Признавая эти нормы сегрегационными, представитель Ингушетии добился их отмены в КС России, свидетель тому ныне здравствующий доктор юридических наук, профессор Эбзеев Борис Сафарович, который в тот период был одним из 19-ти судей Конституционного Суда России», — сказал руководитель Общественной палаты республики.

Для налаживания межнационального согласия и добрососедских отношений Лагкуеву следовало бы направить свой пыл в созидательное русло, а не заниматься злопыхательством, считает Дзагиев.

«Что касается количества Героев СССР (из Северной Осетии — ред.), о которых упомянул Лагкуев, то их у северокавказских народов было не меньше чем у соседней республики. Более того, его выступление никак не вяжется с установкой Президента России о созидающей роли государственных и общественных институтов», — заметил он.

Дзагиев добавил, что «печально, когда такие деятели возглавляют одно из наиболее значимых общественных движений «Наша Осетия». Какова роль этой организации можно судить по деструктивной позиции ее руководителя, который подобными выступлениями вносит разлад в межнациональных отношениях».