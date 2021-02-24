Предпринимателям ЮФО и СКФО расскажут о преимуществах системы быстрых платежей

«Чтобы стать участником вебинара, нужно подключиться по ссылке или использовать мобильное приложение «Mind Meting Бизнес», ID 946-764-313 (в приложение дополнительно — домен cbr. imind. ru). Во вкладке «Я не зарегистрирован в системе» укажите имя или организацию. Подключение возможно не позднее чем за 30 минут до начала вебинара», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Участники узнают о новом платежном сервисе, о его возможностях и преимуществах как для бизнеса, так и для клиентов. Например, как с помощью использования системы быстрых платежей (СБП) в бизнесе увеличить скорость финансовых потоков и сэкономить на услугах эквайринга. Система позволяет снизить издержки предпринимателей, поскольку тарифы СБП в 2-3 раза ниже эквайринговых.

Спикеры вебинара — эксперты Южного ГУ Банка России, Национальной системы платежных карт, представители крупнейших коммерческих банков и предприниматели, которые уже успешно используют данный инструмент в бизнесе.