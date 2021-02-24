Предпринимателям ЮФО и СКФО расскажут о преимуществах системы быстрых платежей
25 февраля в 14:00 Южное ГУ Банка России проводит для предпринимателей межрегиональный открытый вебинар «Система быстрых платежей для бизнеса».
«Чтобы стать участником вебинара, нужно подключиться по ссылке или использовать мобильное приложение «Mind Meting Бизнес», ID 946-764-313 (в приложение дополнительно — домен cbr. imind. ru). Во вкладке «Я не зарегистрирован в системе» укажите имя или организацию. Подключение возможно не позднее чем за 30 минут до начала вебинара», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Южного ГУ Банка России.
Участники узнают о новом платежном сервисе, о его возможностях и преимуществах как для бизнеса, так и для клиентов. Например, как с помощью использования системы быстрых платежей (СБП) в бизнесе увеличить скорость финансовых потоков и сэкономить на услугах эквайринга. Система позволяет снизить издержки предпринимателей, поскольку тарифы СБП в 2-3 раза ниже эквайринговых.
Спикеры вебинара — эксперты Южного ГУ Банка России, Национальной системы платежных карт, представители крупнейших коммерческих банков и предприниматели, которые уже успешно используют данный инструмент в бизнесе.