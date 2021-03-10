Предпринимателям Карабулака рассказали о необходимости регистрации товаров в системе «Честный знак»

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Представителям предпринимательского сообщества Карабулака рассказали о необходимости обязательной маркировки реализуемых товаров средствами идентификации и регистрации в системе «Честный знак».

«Реализация проекта позволяет уменьшить количество производимого контрафакта и привлечь распространителей такой продукции к ответственности. Маркировка представляет собой нанесение специального кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Цифровой код гарантирует подлинность и качество продукции», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии Карабулака.

С основным докладом по указанной теме выступил руководитель обособленного подразделения компании «Тензор», оказывающей услуги по регистрации в системе «Честный знак», автоматизации бизнеса «под ключ» и точек продаж Амирхан Джандигов. Он рассказал присутствующим, зачем в России запущена национальная система «Честный знак», о главных принципах её работы и преимуществах для потребителя, предусмотренных мерах административного воздействия за неисполнение указанных требований по маркировке товаров.

По его словам, любой человек, у которого на смартфоне установлено приложение «Честный знак», сможет проверить легальность товара. Отсканировав соответствующий код, покупатель получит необходимую информацию о продукции: данные о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и условиях хранения, подробное описание товара.

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