Предпринимателя отправили на принудительные работы за незаконную поставку лекарств в медучреждения Ингушетии

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Магасский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю столицы по уголовному делу о незаконном предпринимательстве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью без лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами вне пределов аптеки в 2015-2019 гг. осуществлял их поставку в медицинские и другие учреждения, получая доход от незаконной предпринимательской деятельности», — сказал представитель ведомства.

Ему инкриминировали п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

С учетом наличия на иждивении четверых малолетних детей ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.

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