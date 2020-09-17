Предпринимателя отправили на принудительные работы за незаконную поставку лекарств в медучреждения Ингушетии

«Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью без лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами вне пределов аптеки в 2015-2019 гг. осуществлял их поставку в медицинские и другие учреждения, получая доход от незаконной предпринимательской деятельности», — сказал представитель ведомства.

Ему инкриминировали п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

С учетом наличия на иждивении четверых малолетних детей ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.