Правительство

Предприниматели, недобросовестно оказывающие социальные услуги, будут отлучены от господдержки на два года

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Михаил Мишустин

Предприниматели и НКО, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счет бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

В частности, если организация нарушит условия соглашения (например, не выполнит услугу или окажет ее не в полном объеме), то ее данные занесут в специальный реестр. Размещение информации ограничивается двумя годами. В течение этого срока компания не сможет претендовать на получение новых мер господдержки.

В пресс-службе напомнили, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению. Это создает равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг.

Господдержка предоставляется организациям, которые занимаются, в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.

Порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в новом законе «О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Постановлением, которое подписал Мишустин, вводится инструмент учета недобросовестных исполнителей. Это поможет защитить права и интересы граждан, с которыми работают такие организации, и простимулирует бизнес для качественного предоставления услуг.

Отвечать за ведение реестра недобросовестных предпринимателей поручено Федеральному казначейству.

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