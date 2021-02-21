Предприниматели, недобросовестно оказывающие социальные услуги, будут отлучены от господдержки на два года
Предприниматели и НКО, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счет бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.
В частности, если организация нарушит условия соглашения (например, не выполнит услугу или окажет ее не в полном объеме), то ее данные занесут в специальный реестр. Размещение информации ограничивается двумя годами. В течение этого срока компания не сможет претендовать на получение новых мер господдержки.
В пресс-службе напомнили, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению. Это создает равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг.
Господдержка предоставляется организациям, которые занимаются, в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.
Порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в новом законе «О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».
Постановлением, которое подписал Мишустин, вводится инструмент учета недобросовестных исполнителей. Это поможет защитить права и интересы граждан, с которыми работают такие организации, и простимулирует бизнес для качественного предоставления услуг.
Отвечать за ведение реестра недобросовестных предпринимателей поручено Федеральному казначейству.