Предприниматели, инвестирующие в сферу соцобслуживания, смогут получать льготные кредиты

Документ предусматривает снижение процентов по кредиту в размере ключевой ставки Центробанка и распространяется на займы со сроком погашения от 10 лет.

Средства можно потратить на реконструкцию, модернизацию или открытие новых социальных учреждений, а также на создание дополнительных мест в стационарах. При этом получатель кредита обязан предоставлять гражданам услуги в течение минимум 10 лет после введения объекта в эксплуатацию.

Также фиксируется, что инвестиционный проект может реализовываться на территории сразу нескольких регионов.

Решение повысит доступность социальной инфраструктуры и поможет бизнесу, ориентированному на поддержку уязвимых групп населения, отмечается в релизе.