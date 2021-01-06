Кредит

Предприниматели, инвестирующие в сферу соцобслуживания, смогут получать льготные кредиты

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Предприниматели, инвестирующие в сферу социального обслуживания, смогут получать льготные кредиты. Правила субсидирования таких займов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Документ предусматривает снижение процентов по кредиту в размере ключевой ставки Центробанка и распространяется на займы со сроком погашения от 10 лет.

Средства можно потратить на реконструкцию, модернизацию или открытие новых социальных учреждений, а также на создание дополнительных мест в стационарах. При этом получатель кредита обязан предоставлять гражданам услуги в течение минимум 10 лет после введения объекта в эксплуатацию.

Также фиксируется, что инвестиционный проект может реализовываться на территории сразу нескольких регионов.

Решение повысит доступность социальной инфраструктуры и поможет бизнесу, ориентированному на поддержку уязвимых групп населения, отмечается в релизе.

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