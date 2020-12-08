Предприниматели Ингушетии смогут принять участие в онлайн-зачете

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С 7 по 16 декабря будет проходить Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности для представителей малого и среднего бизнеса, организованный Банком России и Агентством стратегических инициатив.

Предприниматели смогут проверить свои познания в умении использовать финансовые продукты для развития бизнеса, узнать, насколько они информированы о новшествах в мире финансов и какие есть инструменты для поддержки малого и среднего предпринимательства в нашей стране.

«В этом году в зачете два уровня сложности. В базовый входят несложные темы для граждан по вопросам вкладов, кредитов и страхования. Продвинутый уровень предполагает набор более сложных заданий и рассчитан на подготовленных участников. Уровень сложности можно выбирать самим, а ответив верно на 20 вопросов и более, участник получит именной сертификат», — цитирует управляющего Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бека Ужахова его пресс-служба.

30 вопросов онлайн-зачета нужно пройти за 1 час. На сайте тест можно пройти несколько раз, количество попыток не ограничено.

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