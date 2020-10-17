Предположительно, в одном из округов Назрани произошла перестрелка

«Предположительно, вечером в пятницу в одном из округов Назрани недалеко от перинатального центра завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока нет», — сказал он.

По его словам, прилегающие к улице дороги заблокированы.

На месте инцидента доступ закрыт полностью, обеспечена безопасность жителей.