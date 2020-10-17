Предположительно, в одном из округов Назрани произошла перестрелка
В Назрани произошла перестрелка между правоохранителями и неизвестными лицами, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Предположительно, вечером в пятницу в одном из округов Назрани недалеко от перинатального центра завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока нет», — сказал он.
По его словам, прилегающие к улице дороги заблокированы.
На месте инцидента доступ закрыт полностью, обеспечена безопасность жителей.