Предположительно, в одном из округов Назрани произошла перестрелка

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В Назрани произошла  перестрелка между правоохранителями  и неизвестными лицами, сообщил  газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Предположительно, вечером в пятницу в одном из округов Назрани недалеко от перинатального центра завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока нет», — сказал он.

По его словам, прилегающие к улице дороги заблокированы.

На месте инцидента доступ закрыт полностью, обеспечена безопасность жителей.

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