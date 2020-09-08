Предположительно, три человека погибли в результате хлопка газа на заводе в Ингушетии
Хлопок газа произошел в одном из цехов на заводе по изготовлению пеплоблоков в Назрановском районе, есть погибшие, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«По предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси на заводе погибли трое местных жителей в Назрановском районе», — сказал собеседник.
По его словам, на месте работаю спасатели, работники экстренных служб, правоохранители.
При этом он отметил, что информация о нахождении под завалами еще несколько человек не подтвердилась.
Причины инцидента выясняются.