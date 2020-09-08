Предположительно, три человека погибли в результате хлопка газа на заводе в Ингушетии

«По предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси на заводе погибли трое местных жителей в Назрановском районе», — сказал собеседник.

По его словам, на месте работаю спасатели, работники экстренных служб, правоохранители.

При этом он отметил, что информация о нахождении под завалами еще несколько человек не подтвердилась.

Причины инцидента выясняются.