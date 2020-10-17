Происшествие

Предположительно, один человек погиб при взрыве автомобиля в Назрани

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В  Назрани в пятницу вечером в легковой автомашине произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

 

«Силовики остановили на перекрестке автомобиль ВАЗ-2106 для проверки документов, в этом момент произошел взрыв. Погиб мужчина, его личность пока не установлена», — сказал собеседник издания.

 

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании автомобиля марки ВАЗ на 566 километре федеральной автодороги в районе «Магасского круга» в Назрани. поступило в 22:03.

«По прибытии на место происшествия силами пожарного расчета возгорание локализовано и ликвидировано в 22:16. », - сказано в сообщении.

Отмечается, что причины пожара уточняют специалисты МЧС.
Ранее источник сообщал, что, предположительно, вечером в пятницу в одном из округов Назрани завязалась перестрелка между силовиками и неизвестными, произошел взрыв, дороги были заблокированы для безопасности участников дорожного движения.

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