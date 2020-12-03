Резонанс

Предполагаемым убийцей медведя в Ингушетии оказался житель предгорного села

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В результате поисков установлен мужчина, предположительно, убивший медведя в лесу, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды региона.

«В Сунженском районе браконьеры застрелили медведя. Инцидент произошел в ноябре, предположительно, на территории охотничьего хозяйства. Видеозапись разделывания туши, распространенная в соцсетях, была произведена правонарушителями. В результате работы установлен браконьер, житель предгорного сельского поселения Галашки», — отметили в ведомстве.

По его данным, своими действиями мужчина нанес вред популяции диких животных Ингушетии. Все материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения его к ответственности. Кроме того, ведомство устанавливает размер причиненного ущерба. Злоумышленнику грозит крупный штраф или лишение свободы.

В лесах Ингушетии обитает около 70 особей. Минприроды России ежегодно утверждает для каждого региона соответствующие лимиты отстрела медведей, в зависимости от численности, при этом республике лимиты пока не установлены. В связи с низкой популяцией дикого зверя охота на него категорически запрещена в любое время года.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором браконьеры с удовлетворением обсуждают результаты охоты на медведя. Один из мужчин разделывает тушу только что убитого зверя.

Опубликованное видео вызвало резонанс среди интернет-пользователей, которые обратились к властям с просьбой вычислить и наказать нарушителей.

В тот же день работники Минприроды начали поиски браконьеров.

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