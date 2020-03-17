«Вполне закономерным в этой связи представляется и внесение изменений в вопросе участия в президентских выборах», — отметила Барахоева.

По ее словам, «в этом смысле вполне оправданным и взвешенным» прозвучало предложение депутата Валентины Терешкой об обнулении сроков президентства нынешнего главы российского государства Владимира Путина. То есть, снятие ограничений на количество президентских сроков в Конституции России или возможности для действующего Президента вновь избираться на эту должность.

«Терешкова является известным общественным деятелем и человеком, сделавшим очень много полезного для своей страны. Она представляет собой целую эпоху нашей истории. И озвученная ею поправка в Конституцию — это, скорее, реакция на сложившуюся политическую ситуацию в мире и внутри страны», — отметила директор НИИ.

На взгляд Барахоевой данное предложение «является своевременным и направленным на сохранение стабильности и динамичное развитие России», так как Путин известен «как лидер, способный принимать эффективные решения в самых сложных ситуациях».

Как ранее сообщалось, накануне Конституционный суд России признал закон о поправках в Конституцию соответствующим Основному закону страны.

Одобренные поправки, в частности, включают в себя норму об «обнулении» президентских сроков Путина.

Законопроект поступил на рассмотрение КС 14 марта, после того, как документ подписал глава государства.

11 марта законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом федерации. 12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов России.