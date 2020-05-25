«Светлый праздник разговения, знаменующий окончание Великого поста, олицетворяет собой высокие нравственные принципы ислама — милосердие, доброту, сострадание и любовь к людям», — отметил Сластенин.

По его словам, «этот праздник является неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия ингушского народа», которому всегда были присущи забота о ближнем человеке, веротерпимость, стремление к миру и добрососедству. ⠀ ⠀

«Сегодня всех нас объединяет большая общая беда, которая пришла в наш дом — эпидемия коронавируса. Несмотря на все трудности, вы достойно выдержали Великий пост, были терпимее и внимательнее по отношению к нуждающимся (людям), участвовали в благотворительности, еще больше сплотились в борьбе с этой коварной болезнью», — считает глава правительства.

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«К большому сожалению, этот замечательный праздник омрачен тем, что в этом году его невозможно отметить, как обычно: ходить в гости, встречаться с родственниками и друзьями. Поэтому прошу вас ограничиться поздравлениями посредством связи, остаться дома и провести эти праздничные дни в кругу своих родных и близких», — призвал Сластенин.

Он пожелал мусульманам, чтобы Всевышний принял их пост, молитвы и благодеяния, совершенные в месяц Рамадан.

«Крепкого здоровья, счастья, радости, мира и благоденствия. Успехов во всех добрых начинаниях и благих делах, радостной встречи праздника, духовного покоя и благополучия», — подчеркнул премьер.