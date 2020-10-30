Концерт

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, в Ингушетии пройдет в дистанционном режиме

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Республиканское праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства, в Ингушетии пройдет в дистанционном режиме в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Концерт «Сила России в единстве», генеральная репетиция которого прошла накануне в муниципальном Дворце культуры города Назрань, будет показан на телеканале НТК «Ингушетия» 4 ноября. Многотысячная аудитория телезрителей сможет увидеть выступление лучших мастеров искусств республики.

В программе задействованы артисты филармонии Осман Имагожев, Любовь Барахоева, Роза Ахциева, Алаудин Эсмурзиев, Айна Алиева, Зара Базоркина, Суммая, Лема Нальгиева, Индира Хочубарова, Бэла Базоркина, Хава Евлоева, Алина Мусиева, Магомед Балаев, Рамзан Хаджаев, мужская вокальная группа «Лоаман оаз», женская вокальная группа «Дека илли».

Культурно-технический центр города Магас представят Фатима Мизиева, Зураб Зурабов, вокально-инструментальный ансамбль «Магас». Хореографические композиции исполнят ансамбли «Ингушетия» и «Магас».

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