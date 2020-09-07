Праздничные мероприятия к 250-летию единения Ингушетии с Россией будут транслироваться на больших экранах в муниципалитетах

В ходе мероприятия было предложено установить большие экраны в муниципальных парках для жителей, которые не смогут попасть на главные площадки проведения торжеств, чтобы каждый смог почувствовать атмосферу и насладиться праздником, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

По информации министерства культуры региона, праздничная программа обещает быть насыщенной и зрелищной, в план включены масштабные мероприятия в республике и за ее пределами.

Основные мероприятия пройдут на обновленном центральном стадионе в городе Сунжа. Жителей и гостей республики ждет театрализованное представление, концерт приглашенных артистов, а также выступление всадников и авиашоу. Большой концерт состоится и в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Также планируются Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, регионах России и странах СНГ.

Кроме того, утвержденный план мероприятий к празднованию юбилейной даты охватывает издательскую деятельность и создание фильмов об истории взаимоотношений Ингушетии с Россией. До конца года в регионе будут проходить тематические спектакли, танцевальные постановки, литературные вечера, фестивали, конкурсы, выставки, молодежные флешмобы.

Председатель правительства Сластенин отметил важность и значимость данного мероприятия. «250-летие единения Ингушетии и России — это серьезное событие. К нам приедут множество гостей из других регионов, праздник надо провести на высшем уровне», — подчеркнул премьер.

Он дал поручения соответствующим ведомствам сосредоточиться на нерешенных вопросах и ускорить темпы работы по подготовке к мероприятиям.

Напомним, в марте 1770 года вблизи селения Ангушт (ныне — Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия») представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России был одобрен Коллегией иностранных дел страны.

Отметим, что праздничные мероприятия в республике были перенесены на осень из-за распространения Covid-19.