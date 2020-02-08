Правоохранителями задержан житель Ингушетии причастный к сбыту огнестрельного оружия и наркотиков

С целью изобличения преступной деятельности оперативниками проведены специальные мероприятия. Злоумышленник задержан с поличным при попытке сбыта пистолета «ТТ», около ста патронов калибра 7,62 мм и 450 грамм «марихуаны».

В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 4 ст. 228.1 УК России. Ему избрана мера пресечения — арест.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление причастности задержанного мужчины к совершению иных эпизодов противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.