Правоохранителями у жителя Ингушетии изъяты «Тропикамид» и «Прегаболин»

Отмечается, что накануне сотрудниками отдельного батальона ППСП межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» на посту «Маяк-12» остановлена и доставлена в отделение автомашина «Фольксваген «Пассат» под управлением 36-летнего жителя города. При досмотре в салоне автомобиля обнаружены и изъяты «Тропикамид» (32,1 грамма) и «Прегаболин» (3,60 грамма).

В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 6.8 КоАП России (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).