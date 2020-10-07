Наркотики

Правоохранителями у жителя Ингушетии изъяты «Тропикамид» и «Прегаболин»

0

Правоохранителями у жителя города Малгобека Ингушетии изъяты сильнодействующие препараты, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что накануне сотрудниками отдельного батальона ППСП межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» на посту «Маяк-12» остановлена и доставлена в отделение автомашина «Фольксваген «Пассат» под управлением 36-летнего жителя города. При досмотре в салоне автомобиля обнаружены и изъяты «Тропикамид» (32,1 грамма) и «Прегаболин» (3,60 грамма).

В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 6.8 КоАП России (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Малгобекской оборонительной операции
Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы»
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии торжественно открыли реконструированный памятник-мемориал
На придомовых территориях в Малгобеке завершается установка новых детских площадок
Главный фаворит Кубка России по греко-римской борьбе 2020 — Муса Евлоев
Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна
В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ
К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
В столице Ингушетии прошла выставка войлочных ковров Зейнеп Дзараховой
В Ингушетии за весь период выявили более 6,1 тыс. случаев заболевания Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 