Правоохранителями Ингушетии задержаны два грузовика, владельцы которых перевозили лес породы «Бук» 

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, на автомашинах перевозился лес кругляк породы «Бук», объемом, предположительно, 13,9 и 13 кубов соответственно.

Сопроводительные документы на груз вызвали у правоохранительных органов сомнения в их подлинности. Машины задержаны.

По данному факту проводится проверка.