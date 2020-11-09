Правоохранителями Ингушетии задержаны два грузовика, владельцы которых перевозили лес породы «Бук»
Правоохранителями Ингушетии на контрольно-заградительном пункте «Ангара-122» в Сунженском районе республики, в рамках операции «Лес-2020», 7 ноября остановлены два грузовика марки Howo (Volvo) под управлением жителей Назрановского района 36 и 38 лет.
Как сообщает пресс-служба МВД по региону, на автомашинах перевозился лес кругляк породы «Бук», объемом, предположительно, 13,9 и 13 кубов соответственно.
Сопроводительные документы на груз вызвали у правоохранительных органов сомнения в их подлинности. Машины задержаны.
По данному факту проводится проверка.