МВД

Правоохранителями Ингушетии задержаны два грузовика, владельцы которых перевозили лес породы «Бук» 

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Правоохранителями Ингушетии на контрольно-заградительном пункте «Ангара-122» в Сунженском районе республики, в рамках операции «Лес-2020», 7 ноября остановлены два грузовика марки Howo (Volvo) под управлением жителей Назрановского района 36 и 38 лет.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, на автомашинах перевозился лес кругляк породы «Бук», объемом, предположительно, 13,9 и 13 кубов соответственно.

Сопроводительные документы на груз вызвали у правоохранительных органов сомнения в их подлинности. Машины задержаны.

По данному факту проводится проверка.

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