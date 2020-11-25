Правоохранителями Ингушетии за один день изъяты мефедрон и марихуана у четверых жителей республики

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в Назрани задержан 31-летний житель сельского поселения Яндаре Назрановского района, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,56 грамма мефедрона (искусственно созданное особо опасное наркотическое вещество).

Мужчина задержан в порядке ст. 19.3 КоАП и водворен в специальное помещение для задержанных лиц, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России.

Также 24 ноября в Назрани задержаны двое местных жителей в возрасте 44 и 29 лет, у которых в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 33,15 и 33,72 грамма марихуаны соответственно.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России.

В городе Сунжа остановлена автомашина «ВАЗ-21099», под управлением 37-летнего жителя сельского поселения Троицкое Сунженского района, отказавшегося пройти освидетельствование на предмет опьянения.

В салоне автомобиля находился его 51-летний ранее судимый (по ст. 111 УК) односельчанин, также отказавшийся от освидетельствования.

Граждане были доставлены в отделение по подозрению в употреблении наркотических средств.

В ходе личного досмотра у старшего мужчины обнаружена и изъята коробка спичек, содержавшая 7,28 грамма марихуаны.

В отношении упомянутого гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России.