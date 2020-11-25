Правоохранителями Ингушетии за один день изъяты мефедрон и марихуана у четверых жителей республики
Накануне правоохранителями Ингушетии у четверых жителей республики изъяты мефедрон и марихуана, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Так, в ходе проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в Назрани задержан 31-летний житель сельского поселения Яндаре Назрановского района, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,56 грамма мефедрона (искусственно созданное особо опасное наркотическое вещество).
Мужчина задержан в порядке ст. 19.3 КоАП и водворен в специальное помещение для задержанных лиц, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России.
Также 24 ноября в Назрани задержаны двое местных жителей в возрасте 44 и 29 лет, у которых в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 33,15 и 33,72 грамма марихуаны соответственно.
В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России.
В городе Сунжа остановлена автомашина «ВАЗ-21099», под управлением 37-летнего жителя сельского поселения Троицкое Сунженского района, отказавшегося пройти освидетельствование на предмет опьянения.
В салоне автомобиля находился его 51-летний ранее судимый (по ст. 111 УК) односельчанин, также отказавшийся от освидетельствования.
Граждане были доставлены в отделение по подозрению в употреблении наркотических средств.
В ходе личного досмотра у старшего мужчины обнаружена и изъята коробка спичек, содержавшая 7,28 грамма марихуаны.
В отношении упомянутого гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России.