Правоохранителями Ингушетии выявлены семь фактов нарушения миграционного законодательства

В отношении семи иностранцев сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 1, ч.1.1. ст. 18.8 КоАП — нарушение гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в стране.

Санкция данной статьи предусматривает наказание, в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с выдворением гражданина за пределы России.

Собранные материалы в отношении нелегалов направлены в суд для принятия соответствующего решения.