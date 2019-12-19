Трудовые мигранты

Правоохранителями Ингушетии выявлены семь фактов нарушения миграционного законодательства

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В ходе проведения мероприятий в рамках операции «Жилой сектор» сотрудниками полиции ОМВД по Назрановскому району, а также МО МВД России «Малгобекский» на обслуживаемых территориях выявлены нарушители миграционного законодательства.

В отношении семи иностранцев сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 1, ч.1.1. ст. 18.8 КоАП — нарушение гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в стране.

Санкция данной статьи предусматривает наказание, в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с выдворением гражданина за пределы России.

Собранные материалы в отношении нелегалов направлены в суд для принятия соответствующего решения.

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