Трудовые мигранты

Правоохранителями Ингушетии выявлено 5 фактов нарушения иностранцами миграционного законодательства

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Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Назрановскому району в сельском поселении Кантышево выявлено пять фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания на территории России.

В отношении нелегалов полицейскими оставлены административные протоколы за уклонение от убытия из России, по истечении срока действия разрешения в соответствии с ч.1 ст. 18.8 КоАП, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, с административным выдворением за пределы страны или без такового.

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