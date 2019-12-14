Правоохранителями Ингушетии выявлено 5 фактов нарушения иностранцами миграционного законодательства
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Назрановскому району в сельском поселении Кантышево выявлено пять фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания на территории России.
В отношении нелегалов полицейскими оставлены административные протоколы за уклонение от убытия из России, по истечении срока действия разрешения в соответствии с ч.1 ст. 18.8 КоАП, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, с административным выдворением за пределы страны или без такового.