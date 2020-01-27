ДТП

Правоохранителями Ингушетии выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими

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Накануне поздно вечером в сельском поселении Кантышево Назрановского района произошло столкновение автомашины ВАЗ-2110, за рулем которой находился 32-летний местный житель, с ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего жителя того же населенного пункта, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры «десятки» с различными телесными повреждениями доставлены в ближайшее медучреждение, а водитель другого легкового автомобиля и его 46-летний пассажир обратились в ИРКБ, откуда после оказания первой помощи отпущены домой.

В настоящее время сотрудниками полиции ОМВД России по Назрановскому району по данному факту проводится проверка, говорится в релизе.

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