Правоохранителями Ингушетии выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими
Накануне поздно вечером в сельском поселении Кантышево Назрановского района произошло столкновение автомашины ВАЗ-2110, за рулем которой находился 32-летний местный житель, с ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего жителя того же населенного пункта, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры «десятки» с различными телесными повреждениями доставлены в ближайшее медучреждение, а водитель другого легкового автомобиля и его 46-летний пассажир обратились в ИРКБ, откуда после оказания первой помощи отпущены домой.
В настоящее время сотрудниками полиции ОМВД России по Назрановскому району по данному факту проводится проверка, говорится в релизе.