Правоохранителями Ингушетии выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры «десятки» с различными телесными повреждениями доставлены в ближайшее медучреждение, а водитель другого легкового автомобиля и его 46-летний пассажир обратились в ИРКБ, откуда после оказания первой помощи отпущены домой.

В настоящее время сотрудниками полиции ОМВД России по Назрановскому району по данному факту проводится проверка, говорится в релизе.