Правоохранителями Ингушетии ведется проверка по факту аварии с 3 пострадавшими, в том числе ребенком

Сообщается, что накануне, около 22 часов, в городе Малгобеке 22-летний житель сельского поселения Инарки Малгобекского района, управляя машиной «Тойота-Королла», допустил столкновение с легковым автомобилем «Лада Калина» под управлением 71-летнего горожанина.

В результате аварии пожилой мужчина, а также передвигавшаяся в салоне транспортного средства 12-летняя девочка с различными телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения. 24-летний пассажир иномарки также госпитализирован в травматологическое отделение Малгобекской центральной районной больницы.

Полицейскими предварительно установлен виновник автоаварии. Это водитель «Тойоты», который выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора, нарушив тем самым ПДД, информирует пресс-служба МВД по Ингушетии.