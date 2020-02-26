ДТП

Правоохранителями Ингушетии ведется проверка по факту аварии с 3 пострадавшими, в том числе ребенком

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По факту ДТП, в котором пострадали три человека, в их числе 12-летний ребенок, сотрудниками МО МВД России «Малгобекский» проводится проверка.

Сообщается, что накануне, около 22 часов, в городе Малгобеке 22-летний житель сельского поселения Инарки Малгобекского района, управляя машиной «Тойота-Королла», допустил столкновение с легковым автомобилем «Лада Калина» под управлением 71-летнего горожанина.

В результате аварии пожилой мужчина, а также передвигавшаяся в салоне транспортного средства 12-летняя девочка с различными телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения. 24-летний пассажир иномарки также госпитализирован в травматологическое отделение Малгобекской центральной районной больницы.

Полицейскими предварительно установлен виновник автоаварии. Это водитель «Тойоты», который выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора, нарушив тем самым ПДД, информирует пресс-служба МВД по Ингушетии.

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