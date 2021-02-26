Правоохранителями Ингушетии в 2020 году из незаконного оборота изъято более 41 кг наркотических средств

Об этом было сообщено на заседании антинаркотической комиссии республики, под председательством Главы региона Махмуд-Али Калиматова с участием руководителей правоохранительных структур, министерств и ведомств, а также глав муниципалитетов.

По информации начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ингушетии Марата Геграева, в 2020 году выявлено 308 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 10,5% и составило 126 преступлений. Количество выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, составило 71 (- 22%).

Также пресечена деятельность организованной преступной группы, в рамках которой раскрыто 5 преступлений в отношении 3 лиц, в том числе одно преступление, связанное с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от реализации наркотических веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело, наложен арест на имущество на общую сумму более 14 млн рублей.

Подчеркивая, что даже положительная статистика не может вызывать успокоения, так как наркобизнес и наркопотребление носят скрытый характер, Калиматов привел некоторые цифры.

«К концу 2020 года в республиканском наркологическом диспансере на учете состояло более 1,5 тысячи наркоманов, из них 237 лиц — больные с диагнозом «наркомания». И это только официально», — отметил он.

Глава республики считает, что работа в антинаркотическом направлении должна вестись в соответствии с указом Президента Путина от 23 ноября 2020 года «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», где обозначены новые формы, способы и методы борьбы с этой проблемой.

Он добавил, что для реализации данной Стратегии необходимо иметь рабочие планы мероприятий, которые должны включать в себя конкретные меры достижения показателей на уровне муниципалитетов. И они, подчеркнул руководитель республики, должны быть содержательными и действительно осуществимыми.

Напомнил Калиматов и о том, что остается ряд замечаний относительно деятельности антинаркотических комиссий муниципальных районов и городских округов. «Не организовано на должном уровне участие глав муниципалитетов в этой работе. Проверки свидетельствуют о формальном подходе к планированию данной деятельности и организации контроля над принятыми решениями», — констатировал Глава региона.

Реализуемых мер по мониторингу наркоситуации в республике, по его оценке, явно недостаточно. По его словам, несмотря на увеличение числа раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, регистрируется снижение выявляемости сбытчиков наркотических веществ и наркопритонов.

Возвращаясь к теме антинаркотической деятельности, руководитель субъекта рекомендовал правоохранителям укрепить взаимодействие с общественными объединениями, религиозными организациями, добровольцами, неравнодушными гражданами. Он также призвал общественников не пытаться заработать на этой теме известность, а следить за тем, чтобы их действия не выходили за рамки правового поля.

В завершение заседания Калиматов нацелил участников заседания на активизацию профилактической работы и призвал к совершенствованию форм взаимодействия всех служб и ведомств, деятельность которых направлена на борьбу с распространением наркомании, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.