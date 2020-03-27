Правоохранителями Ингушетии в 2019 году принято и отработано почти 19,5 тыс. заявлений граждан

По результатам каждого десятого заявления были возбуждены уголовные дела, сообщил глава МВД по Ингушетии генерал-майор полиции Михаил Коробкин, выступая с ежегодным отчетом на очередном пленарном заседании Народного собрания республики.

На территории региона законным образом зарегистрированы 1800 преступных деяний. Вместе с тем, Ингушетия по-прежнему является субъектом России с самым низким уровнем преступности.

В этом заслуга не только полиции, но и всех органов власти республики, в том числе — Народного собрания, формирующего благоприятную среду для правосознания населения, считает Коробкин.