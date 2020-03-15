Правоохранителями Ингушетии установлены предполагаемые участники вооруженного конфликта в селе Экажево

В настоящее время доставленные граждане находятся в ОМВД России по Назрановскому району.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего в Назрановском районе, где в перестрелке погиб человек и пострадали двое полицейских.

По информации пресс-службы МВД по региону, около 16 часов 50 минут, 13 марта, на улице Арапиева в сельском поселении Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого его участники применили огнестрельное оружие.

При попытке прекратить противоправные действия с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан пострадали двое полицейских, незамедлительно выехавших на место происшествия после получения информации, они госпитализированы в медучреждение.