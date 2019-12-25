Правоохранителями Ингушетии установлена причастность жительницы республики к распространению героина методом «закладок»

Действуя в составе организованной преступной группы, одним из соучастников которой являлся супруг женщины, она сбыла условному покупателю героин массой 6, 49 граммов, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Кроме того, с 1 по 15 августа текущего года гражданка, имея преступный умысел и действуя в составе той же ОПГ, намеревалась незаконно сбыть неопределенному кругу лиц на территории республики опиоидное наркотическое средство общей массой 72,62 граммов.

По данным оперативников, подозреваемая женщина незаконно приобрела и осуществляла в Ингушетии сбыт указанного наркотического средства методом «закладок», однако, в нескольких случаях не довела свой преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК России. В настоящее время решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.