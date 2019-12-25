Наркотики

Правоохранителями Ингушетии установлена причастность жительницы республики к распространению героина методом «закладок»

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Правоохранителями Ингушетии в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела накануне установлено, что 37-летняя жительница Назрановского района в период времени с 11 июня по 29 июля 2019 года осуществляла сбыт наркотического средства.

Действуя в составе организованной преступной группы, одним из соучастников которой являлся супруг женщины, она сбыла условному покупателю героин массой 6, 49 граммов, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Кроме того, с 1 по 15 августа текущего года гражданка, имея преступный умысел и действуя в составе той же ОПГ, намеревалась незаконно сбыть неопределенному кругу лиц на территории республики опиоидное наркотическое средство общей массой 72,62 граммов.

По данным оперативников, подозреваемая женщина незаконно приобрела и осуществляла в Ингушетии сбыт указанного наркотического средства методом «закладок», однако, в нескольких случаях не довела свой преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК России. В настоящее время решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

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