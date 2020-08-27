Правоохранителями Ингушетии уличена в мошенничестве на более чем 1 млн руб. предпринимательница из Чечни
В ходе проведенных проверочных мероприятий правоохранителями Ингушетии установлено, что 27-летняя жительница Чечни, являясь генеральным директором двух ООО, зарегистрированных в Ингушетии, в марте 2018 года предоставила в региональное отделение ФСС России по республике заявления на возмещение расходов по социальному страхованию, якобы понесенных указанными обществами.
На основании данных заявлений из бюджета фонда социального страхования на расчетный счет ООО зачислены денежные средства, в результате чего ФСС причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млн 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Вместе с тем по данным, представленным налоговыми органами, уплата страховых взносов, а также уплата налога на доходы физических лиц упомянутыми обществами не производилась, работники за данными организациями не числятся.
В действиях женщины и неустановленных лиц, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, говорится в релизе.