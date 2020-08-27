Правоохранителями Ингушетии уличена в мошенничестве на более чем 1 млн руб. предпринимательница из Чечни

На основании данных заявлений из бюджета фонда социального страхования на расчетный счет ООО зачислены денежные средства, в результате чего ФСС причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млн 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Вместе с тем по данным, представленным налоговыми органами, уплата страховых взносов, а также уплата налога на доходы физических лиц упомянутыми обществами не производилась, работники за данными организациями не числятся.

В действиях женщины и неустановленных лиц, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, говорится в релизе.