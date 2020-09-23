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Правоохранителями Ингушетии у жительницы Чечни изъято 9 литров спиртосодержащей продукции

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Назрани накануне выявлен факт реализации в городе 44-летней жительницей Чечни алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности.

Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято 9 литров спиртосодержащей продукции различного наименования, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В действиях женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 и ч. 1 ст. 171 УК России (незаконное предпринимательство и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

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