Правоохранителями Ингушетии у жительницы Чечни изъято 9 литров спиртосодержащей продукции

Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято 9 литров спиртосодержащей продукции различного наименования, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В действиях женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 и ч. 1 ст. 171 УК России (незаконное предпринимательство и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).